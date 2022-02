Jugadores Manchester United se enojaron con Ralf Rangnick por revelar temas internos del plantel

Molestia en Old Trafford. Antes de la caída de Manchester United contra Middlesbrough por FA Cup, el técnico de los "red devils", Ralf Rangnick, reveló el motivo de la ausencia de Jesse Lingard de la citación, lo que provocó la molestia de sus dirigidos al revelar situaciones internas del plantel.

"Es hora de estar juntos, no de salir en público con temas que pueden provocar división. No es la forma de hacer las cosas en el United, salir y airear estos temas en los medios", dijo una fuente desde el plantel al diario The Sun.

"Jesse preguntó si podíamos darle un par de días libres para despejar su mente. Le dije que si encuentra un club, le permitiría irse. Con todos los desarrollos que tuvimos en los últimos días, las cosas cambiaron un poco", dijo el entrenador antes del encuentro contra el Boro.

El propio jugador se encargó de aclarar en Twitter que no fue él quien pidió un receso, como dijo su DT, sino que fue un gesto desde el club.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent