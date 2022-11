Manchester United quitó mural gigante de Cristiano Ronaldo en Old Trafford

Un nuevo capítulo se sumó este miércoles al quiebre entre Manchester United y Cristiano Ronaldo, tras las controversiales declaraciones del portugués contra el cuadro británico.

El "divorcio" entre el crack y los Diablos Rojos quedó evidenciado este miércoles con un video viralizado en redes sociales, en donde se ve a trabajadores del club retirando un mural gigante con la imagen de CR7 en el estadio Old Trafford.

Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford 👀 pic.twitter.com/QkOczvbM0R