Marcos Rojo contó enfado con el técnico de Manchester United por poner a Maguire

El defensor argentino Marcos Rojo contó una anécdota de su paso por Manchester United, donde perdió el puesto a manos del zaguero inglés Harry Maguire, constantemente criticado por sus yerros en el cuadro inglés.

"Ese año estaba muy bien en Inglaterra, estaba jugando la Europa League. Yo estaba re caliente con el técnico, jugaba Maguire, que ahora gracias a Dios lo sacaron y juega Lisandro Martínez", contó al medio TyC Sports.

En ese tiempo el DT del United era el noruego Ole Gunnar Solskjaer, con quien Rojo se enojó por utilizar al futbolista inglés.

"Fui a la oficina. Le dije: 'Déjame ir o ponme'. Sabía que estaba mal que no me hiciera jugar. Me dijo: 'A este lo pagaron por tanto y tiene que jugar sí o sí'. Y yo le decía: 'Hijo de p..., pónme, si este todos los domingos se manda alguna'".