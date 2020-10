Paul Scholes criticó fichaje de Cavani en Manchester United: Parecía que estaba a punto del retiro

El legendario jugador de Manchester United Paul Scholes reprobó la contratación del uruguayo Edinson Cavani por parte del conjunto inglés, debido a que tras su salida de París Saint-Germain, parecía más cerca del retiro que de los "diablos rojos".

"En el pasado fue un gran delantero, no hay duda, pero tiene 33 años y parecía que estaba a punto de retirarse. No jugó mucho en PSG la temporada pasada", indicó en diálogo con el medio Stadium Astro.

"Hace cinco o seis años, sí, hubiera sido un gran fichaje y probablemente nos hubiera llevado al siguiente nivel. Pero ahora no creo que nos pueda llevar", agregó Scholes.

En esa línea, sostuvo también que para él, "con los delanteros que tenemos, debería haber venido a préstamo. Si tienes problemas en ataque, se habría tenido que fichar a un jugador cedido para superar este momento difícil".

"Así veo a Cavani y no como alguien de 33 años que firma un contrato de dos años. Lo encuentro muy extraño pero ciertamente él no. A él le encantará, no tengo ninguna duda", completó.