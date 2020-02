Solskjaer explicó salidas de jugadores del United: Había que sacar a los que no tenían su mente acá

El entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, entregó una explicación por la "masiva" salida de jugadores del club durante su proceso al mando de los "diablos rojos" y dijo que se trató de una "reconstrucción" porque era necesario sacar a los que no tenían su mente en Old Trafford.

"Creo que los hinchas saben lo que intentamos hacer y además, tenía que hacerse", lanzó el DT sobre las variadas partidas de futbolistas, entre ellos Alexis Sánchez a préstamo a Inter de Milán.

"Como he dicho, se trata de una reconstrucción. Tenías que derribar la casa y sacar a los jugadores que no tenían sus mentes acá", agregó.

"Ahora tenemos a futbolistas que correrán extra, esa cultura quiero proponer. Esa es la cultura del United. Sé que no estamos en la era de Sir Alex Ferguson, pero los jugadores que tenemos mantienen la mentalidad correcta y buenas personalidades", aclaró.

"Acá no te quedas si no das todo por este equipo. Cuando llegé, el equipo no estaba bien. Por supuesto somos un equipo diferente al ganador que tuvo Alex", postuló

Desde que Solskjaer está en el United se han ido Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Ashley Young, Antonio Valencia, Ander Herrera y James Wilson, mientras fueron cedidos Alexis Sánchez, Marcos Rojo, Joel Perreira y Chris Smalling.