Manuel Pellegrini suena como opción en uno de los grandes de Italia

Manuel Pellegrini ha estado permanentemente vinculado a rumores que hablan de una eventual salida del Betis de Sevilla al término de la temporada, basado en que hay interés por el técnico nacional desde varias ligas.

Además, esta temporada no ha logrado repetir las buenas actuaciones de años anteriores ya que quedó eliminado en la Europa y Conference League, y en el torneo hispano marcha séptimo, por lo que de momento queda fuera de torneos internacionales de cara al 2025.

Sin embargo, Pellegrini cuenta con un gran prestigio en el “Viejo Continente” y el sitio Calcio Mercato, en la antesala del “derbi della Madonnina”, señala que el “ingeniero” tiene la opción de llegar al AC Milan, uno de los equipos más grandes de Italia y el mundo.

La información precisa el porqué del interés en Pellegrini: “El exentrenador del Real Madrid y del Manchester City tiene un pedigrí internacional muy respetable y en su experiencia en el Real Betis ha demostrado su capacidad para crear la combinación adecuada entre jugadores experimentados y nuevos fichajes, potenciando a varios jugadores jóvenes”.

El portal reseña que esta opción es más concreta que el rumor que lo vinculaba a otro equipo italiano: “En las últimas semanas también se había vinculado el nombre del “ingeniero’ con la Roma, pero la chance nunca existió”.

Si bien Pellegrini tiene contrato hasta 2026 con el Betis, posee una cláusula de recisión, y junto al AC Milan son varios los equipos interesados en contar con el técnico chileno de mayores pergaminos en la actualidad.

