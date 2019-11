Presidente de Gimnasia confirmó fin del proceso de Diego Maradona

El presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Gabriel Pellegrino, confirmó el fin del proceso del técnico Diego Armando Maradona al mando del equipo por ausencia de unidad en la dirigencia del club.

"Maradona ya no es el DT de Gimnasia. Tampoco sigue -Gabriel- Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico", reveló en diálogo con el medio trasandino La Red.

"El dio un tiempo más en pos de la unidad. En esa unidad, seguía trabajando. Hubo una predisposición genial de Diego que estuvo más a la altura que nosotros como dirigentes. La unidad fracasó. El sábado hay elecciones y no sigue Maradona", sostuvo el timonel del "Lobo".

Según explicó Pellegrino, desde la institución convencieron a Maradona para que les diera tiempo de encontrar dicha unidad y que al no llegar a un consenso, el DT dio un paso al costado.

"No le hicimos mal al club. Nos fue mal en los resultados, pero traer a Maradona no fue fácil. Mucha gente lo compartió y hace rato no metíamos tanta gente en la cancha -en el estadio-. Esta es una comisión que puede caminar tranquila por la calle. Se desendeudó y está mejor ahora que antes", prosiguió.

"La lealtad de Diego, lo que habló y pidió mostró por qué Diego es lo más grande que tuvimos en el fútbol", concluyó Pellegrino.