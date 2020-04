Barticciotto: La gente que menos tiene debe tener un mayor resguardo

El ex futbolista de Colo Colo y ahora comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, expresó su preocupación por el coronavirus, en especial por aquellos sectores de la sociedad que son más vulnerables.

"Es que uno no sabe si (el Gobierno) se ha manejado bien o mal, ellos manejan la información y uno nada más se informa, esperemos que todo lo que dicen sea cierto", dijo el '7 del pueblo' en diálogo con La Cuarta.

"Lo que más me preocupa son los trabajadores, y la gente que menos tiene, ellos deberían tener mayor resguardo", añadió.

En relación a cómo vive este período de confinamiento, el campeón de la Libertadores dijo que "la verdad es que como se han intensificado las redes sociales, la gente que es muy cariñosa conmigo me mandan todo tipo de fotos, videos, goles, jugadas, y hay cosas que jamás había visto, muy lindo todo".

Sobre el actual momento de Colo Colo, el ex delantero contó que "justo habían ganado dos partidos seguidos después de no sé cuánto tiempo y vino a pasar esto. Creo que le convenía seguir jugando. No debería afectarle la elección, los futbolistas no se deberían meter en la política del club, por más que se lleven mejor con unos que con otros, ellos están para jugar y rendir de la mejor manera, los futbolistas a jugar y los dirigentes a dirigir".