Marcelo Barticciotto: A los clubes les conviene tener relación con el representante

El exfutbolista Marcelo Barticciotto declaró no sentirse sorprendido por las revelaciones del reportaje de "Informe Especial" de TVN sobre las profundas ligazones del representante Fernando Felicevich con clubes locales y expresó que, a su juicio, los clubes están cómodos al tener relaciones con los agentes.

"A los clubes les conviene tener relación con el representante, porque le terminan llevando los jugadores, les llevan jugadores que ellos supuestamente pueden pagar... los que deberían cortar esto son los dirigentes, los presidentes de los clubes que van a votar y en definitiva no lo hacen porque no les conviene", declaró en su condición de comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa.

"A mí no me asombra, yo vengo de Argentina y allá nada te asombra. Esto es similar a lo que pasa en Argentina y México. No estoy justificando, pero no me asombró. Es lamentable, ojalá se pueda evitar, pero el fútbol tiene mucho de eso. Por lo que conozco, que conozco el fútbol argentino y mexicano, es muy similar el tema, los nexos que hay entre representantes, dirigentes que llevan a futbolistas y queda plata en el camino para uno o para otro. En México se acostumbra mucho eso, es como normal casi, es lamentable que pase en Chile y se normalice", complementó.

Por su parte, el exgerente deportivo de Azul Azul y también comentarista de Al Aire Libre, Rodrigo Goldberg, expresó que "acá no se ha dicho nada nuevo, nada que no se haya sabido antes, pero que en el fondo se conjugó todo en un solo reportaje. Los hechos están ahí. No va a pasar nada. Esto va a seguir así, porque la ley actual lo permite. Se supone que debía entrar en vigor la nueva ley FIFA y se postergó para octubre".

"Como no es ilegal, se va a seguir haciendo. A muchos les genera algo como 'miren lo que pasó', pero viene pasando hace un montón de tiempo, a mí no me sorprende", finalizó.