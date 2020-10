Marcelo Barticciotto mostró su satisfacción ante el amplio triunfo del Apruebo

El ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, mostró su conformidad por el amplio triunfo del Apruebo en el Plebiscito.

Barticciotto utilizó su cuenta de Twitter para expresar: "no nací acá, no crecí acá, no me crié acá, no fuí al colegio acá, llegué a los 21 años y empecé a conocer a este país. Lo hice mío, conocí su historia, empecé a querer a su gente, a su pueblo, y supe que nada justifica una dictadura, y que no no deben quedar vestigios de ella. ACC".

El comunicador ha mostrado desde el inicio del estallido social, apoyando marchas y participando en cabildos y conversatorios sobre la situación del país, utilizando constantemente sus redes para manifestarse.