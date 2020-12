A la final en los The Best: Marcelo Bielsa competirá con Klopp y Flick por ser el mejor DT

La FIFA dio a conocer este viernes las ternas de las distintas categorías del premio The Best, en los que además de la arquera chilena Christiane Endler, apareció el ex entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa entre los tres mejores directores técnicos.

El rosarino, a cargo de Leeds United, logró meterse en la terna final por su campaña con el equipo inglés, club con el que logró un histórico ascenso a la Premier League.

Por el premio mayor, Bielsa competirá con el alemán Jürgen Klopp, actual ganador del trofeo y campeón del torneo ingléscon Liverpool y con el también germano Hans-Dieter Flick, quien logró cinco títulos con Bayern Múnich, entre ellos la Champions League.