El romántico recuerdo de Mark González: El gol ante Suiza se lo dediqué a Maura

A propósito de la retransmisión de los partidos de la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica 2010, el ex delantero de aquel equipo Mark González recordó el gol que le marcó a Suiza y contó que tuvo una dedicatoria especial para su ahora esposa Maura Rivera.

"Alexis me tomó por el camino, me abrazaron y luego le tiré un beso a la cámara. Ese gol se lo dediqué a Maura, llevábamos un año juntos, ella estaba en Sudáfrica", contó el zurdo en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"A ese Mundial llevé a toda mi familia, pero justo para el partido contra Suiza no fue. Estaban en Johannesburgo y el partido era en Puerto Elizabeth, el viaje era largo, complicado y al estadio solo legó mi hermano con dos personas más", añadió.

"En lo primero que pensé fue en ella y al final el grito de gol se lo terminé dedicando. Había un charter que supuestamente iba a salir de Johannesburgo con familiares y periodistas, pero falló y se quedaron sin ir al estadio. Lo vieron desde el hotel. Fue el único partido que ella se perdió", completó.

Eso sí, Mark González no pudo celebrar con sus compañeros luego del partido: "Me perdí toda la celebración, porque me tocó dopaje. Y nunca le pregunté nadie cómo fue. Era el que más quería llegar al camarín y recibir algún abrazo, pero terminé llegando al hotel solo y comiendo solo, todos ya estaban en sus piezas", contó.