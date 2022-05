¡Talento intacto! Mark González anotó dos golazos en duelo de leyendas de Liverpool y Manchester United

El chileno Mark González, histórico de La Roja, mostró que su talento está intacto al anotar dos golazos este sábado en el duelo de leyendas que protagonizaron Liverpool y Manchester United en Old Trafford, con triunfo por 1-3 para los "Reds".

González entró como revulsivo y silenció el "Teatro de los Sueños" con un zurdazo en el minuto 62, anotando el segundo gol a favor de Liverpool.

Some hit from Mark Gonzalez to put #LFC 2-1 up vs. Man United! pic.twitter.com/AJDBZw8pT7