Martín Lasarte sobre su próximo paso tras salida de la Roja: Si es un equipo, no es retroceder

El ex entrenador de la selección chilena Martín Lasarte dijo que espera tomarse un tiempo antes de asumir un desafío tras su salida del banco nacional y afirmó que si se tratara de un club, no sería dar un paso atrás.

"Me voy a tomar lo que se e pueda, un descanso, y tratar de recuperar energía, en el aspecto físico, porque esto te deja una secuela", dijo a Radio Sport 890 con respecto a su futuro luego que dejó el cargo en la Roja

"Son cosas diferentes, siempre me planteé desde la sensación que me transmite. Para trabajar en una selección, debes tener cierto sentido de pertenencia (...) ir a otra selección, se me hace... no sé, para mí es necesario capturar una serie de elementos culturales, históricos y deportivos. Capaz quqe es posible, pero se me hace más complicado"

"Un club lo hice muchas veces y me siento más cómodo, pero no puedo decir si una cosa sí y otra cosa no", siguió, agregando que si le ofrecieran otra selección, "le costaría más tomar la decisión. En este cas, como fue Chile, no lo dudé. Si fuera otra, lo pensaría un poco más".

Ante una eventualidad de regresar a Europa, dijo que "yo ya trabajé... un tiempo corto, pero trabajé dos años en España y fuimos campeones de Segunda División (en Real Sociedad)".

Posteriormente, uno de sus entrevistadores le dijo que puede regresar a Chile tras la Roja, porque ha sonado su nombre en algunos durante los últimos días, y si esto lo consideraría "un paso atrás".

"¿Cuál es un paso para adelante? Dije hace un rato, yo no tengo prurito... yo trabajo, no me creo más que nadie o menos que nadie, trabajo y trato de ser lo más honesto posible, me involucro lo más que puedo con el desafío. Si fuera un equipo, es un equipo, y para mí no es retroceder", replicó.

En esa línea, reconoció que le han señalado acerca un supuesto interés de algún club local: "Hay gente que indirectamente te plantea, mira esta situación está, ¿podrías hacerlo ya?'... ese es un poco el tema".

"Me voy a tomar un tiempo para descansar y recuperar. Creo que lo necesito. Por ahí veremos despés", completó.