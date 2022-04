Martín Lasarte: Todos los días vemos grandes entrenadores cesados por no cumplir objetivos

El uruguayo Martín Lasarte ofreció este lunes su conferencia de despedida como entrenador de la selección chilena, instancia en la que aseguró que su salida fue una decisión consensuada y necesaria para el futuro del combinado nacional.

"Yo hablé con Francis (Cagigao) en una conversación muy transparente y hubo una decisión consensuada para mi salida de la selección. No le tengo miedo a la palabra fracaso. Está claro que no cumplimos el objetivo de clasificar al Mundial, pero sí nos deja cierta satisfacción que se cumplieron algunos objetivos menos relevantes", indicó el DT a los medios.

"Conozco como es esto con todo lo que conlleva. Todos los días vemos grandes entrenadores ser cesados por no cumplir objetivos", añadió en relación al fracaso de no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar.

En la misma línea, el estratega comentó que: "No tengo el deseo de atribuirme algo a mi en lo personal, sino que espero haber dejado algo para la selección en este proceso que estuve a cargo".

"Fui feliz acá en la selección más allá de los avatares de la tarea. Hay mucha gente con ganas de hacer cosas, colaborar y trabajar y me parece fantástico. Ojalá no ocurran batallas internas", remarcó.

También el técnico apuntó a las dificultades que para él hubo en el camino a la cita mundialista. "Hubo cosas que nos rodearon en estas Clasificatorias que de alguna manera afectaron. Nos hicieron jugar tres partidos de visita y eso no puede volver a pasar", señaló.

"Hace un año yo dije que la selección dependía de su Generación Dorada para clasificar. Algunos jugadores jóvenes que salen fuera no juegan o ni siquiera van citados, y eso es muy complicado. Soy pro Chile, pero el fútbol actualmente pide velocidad y morfología y los jugadores jóvenes que aparecen deben competir", expresó.

Finalmente, Lasarte fue consultado por si existió presión de los representantes de distintos jugadores en las nóminas que hubo en el proceso clasificatorio, descartando aquellas especulaciones. "Parece que no me conocieran, yo nunca me ligaría a un representante", aseguró.