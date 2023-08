Matías Fernández y las expectativas que habían de su carrera: Lo di todo, puse todo de mi parte

El destacado exfutbolista nacional Matías Fernández habló de todo en la previa de su despedida del fútbol, asegurando que intentó ser un jugador de nivle mundial, pero que está agradecido con la carrera que tuvo.

"Lo di todo, puse todo de mi parte, me cuidé, traté de dar lo mejor y más allá que si alguien piensa que si pudo ser más o menos, siempre lo intenté. Uno siempre sueña en grande, con hacer una carrera aún mejor, pero soy un agradecido y no me puedo reprochar nada", señaló en diálogo con TVN.

También recordó el premio al mejor jugador de América: "Es un regalo de Dios haber ganado ese premio. Es una bendición, pero en ese momento en sí no le tomé el valor que tenía".

"Ese día fui a entrenar (ya estaba en Villarreal), pero para mí no le tomé valor y Juan Román Riquelme fue el primero que se acercó a felicitarme y me invitó a comer. Entonces era importante el premio y con el tiempo uno valora más eso porque andaba más preocupado de jugar".

En otra línea eligió a su jugador chileno favorito: "Es muy difícil elegir a uno porque cambian los tiempos, pero siempre he admirado a Arturo por cómo partió, en los lugares dónde jugó y en cada lugar dónde jugó, logró cosas importantes".

Finalmente, rememoró el célebre "¿Qué pasa Matías? de Marcelo Bielsa: "En realidad yo creo que le gritaba al doctor, porque me habían cortado la oreja y me sangraba, entonces no podía entrar. El estaba tan tenso, el profe era intenso, y por eso grita".