Matías Fernández y su llegada a Junior: Me gustó porque fueron muy pacientes

"Me demostraron que realmente querían que estuviera acá", agregó.

El volante chileno Matías Fernández se mostró muy contento y entusiasmado con su arribo a Junior de Barranquilla, tras entregar sus primeras declaraciones en conferencia de prensa.

El ex Colo Colo aseguró sobre el elenco colombiano que "conozco a Seba (Viera), habíamos jugado juntos (en Villarreal). Sé que son los campeones de Colombia, que ganaron la Superliga y que Seba tapó tres penales. Me gustó sobretodo porque fueron muy pacientes, me demostraron que realmente tenían ganas de que estuviera acá y eso ayudó mucho para que tomara esta decisión".

"Desde que llegué sentí el cariño de la gente. Al día siguiente en los exámenes médicos gracias a Dios salió todo bien. Estoy con muchas ganas, muy agradecido de esta oportunidad y con muchas ganas de jugar lo antes posible", agregó.

Por último, el mediocampista nacional a su vez indicó que "me siento muy bien, con muchas ganas. Seguramente me falta un poco de ritmo, pero tengo muchas ganas de ponerme a punto para poder ser un aporte".