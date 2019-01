¿Se frustró la llegada de Matías Fernández a la Major League Soccer?

Parecía todo listo para que Matías Fernández se transformara en jugador de FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), sin embargo, en Norteamérica dicen que el chileno no pasó los exámenes médicos.

Según reportó el periodista mexicano Arturo Reyes quien cubre a Necaxa, el volante nacional no superó las pruebas físicas por lo que se frustró su llegada al fútbol de los Estados Unidos.

A espera de que se confirmen estas versiones, en Chile se comienzan a ilusionar con un retorno de Fernández a Colo Colo, pues el mejor de América del 2006 no seguirá a Necaxa.

Fernández, de 32 años, llegó a Necaxa proveniente de AC Milán a mediados de 2017.

Matías Fernández @El14EsChile finalmente no jugará en la MLS, el tema fueron las pruebas físicas, parece que finalmente no llenó el ojo, su futuro ya no está con @ClubNecaxa y habrá que esperar cual será su destino CC @NecaxaRadio @PasionRojiblanc pic.twitter.com/Mq4gNt400J