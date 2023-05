Gala detalló que "no sentí necesidad de explicar" a Isla sobre su relación con Mauricio Pinilla

La española Gala Caldirola volvió a poner sobre la mesa el tema de su actual relación con Mauricio Pinilla, detallando que no tuvo que dar explicaciones a su expareja y jugador de Universidad Católica Mauricio Isla pese a los varios rumores que hubo sobre un posible enojo del "Huaso".

En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la modelo contó que lleva una buena relación con el defensor de la UC y que no tuvo problemas de ningún tipo por su vida amorosa con el ahora comentarista deportivo.

"Ellos (Isla y Pinilla) no eran amigos, yo nunca tuve una conversación con mi ex marido de él, tampoco venía a hablar de eso, pero ellos obviamente se conocían, compartieron en algún momento. Estamos en un medio en donde prácticamente todos nos conocemos entre comillas", comentó Gala.

"Yo con mi ex me llevó muy bien, yo le deseo lo mejor, él también a mí. No sentí la necesidad de tener que explicarle porque nosotros hace dos años que nos separamos y en el fondo él y yo tenemos una relación de mucho respeto, él siempre me lo dice 'te quiero ver feliz, te quiero ver bien", añadió.

Así mismo, apuntó que: "Entre nosotros nunca ha habido un conflicto, nunca ha habido un problema de 'tú estás con o yo estoy con', esos conflictos lo crea la gente y los crean las redes y los crean la farándula, porque es una noticia muy jugosa en decir 'eran amigos".