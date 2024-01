Gala dio detalles de su ruptura con Mauricio Isla y afirmó que son "una familia unida"

La influencer española Galadriel Caldirola habló en la televisión de su país y contó detalles de cómo enfrenta la ruptura con su exesposo Mauricio Isla, junto al que tienen una hija en común.

"Quizás muchas personas están pasando por esta situación de enfrentar la separación con hijos. Como enfrentar esta decisión, los cambios, y obviamente quiero hablar en base a mi experiencia (...) Cada matrimonio es distinto, cada ser humano piensa de forma distinta, cada niño es distinto", dijo en "Va de Mí".

"Es cierto que me llegan muchos mensajes diciendo que admiran como actuamos nosotros como padres separados. Es una experiencia que trae mucha carga negativa, trae dolor, nostalgia, miedo, porque son muchos cambios. Porque pasas de tener estabilidad en todos los sentidos, a tener que conseguir estabilidad sin tu pareja", dijo la exchica Reality.

Para cerrar, reveló que con el futbolista "tomamos la decisión de no imponer tiempos correctos (...) Nosotros no somos un matrimonio unido, mas sí somos una familia unida. Y eso se lo hemos hecho saber a la niña, que eso no lo va a cambiar el tiempo, ni las circunstancia".