Mauricio Isla salió al paso de las críticas: Jamás he renunciado a mis sueños

El lateral de Flamengo y de la selección chilena, Mauricio Isla, salió al paso de las críticas que ha recibido por su rendimiento en el cuadro carioca y a través de una publicación en Instagram manifestó su deseo de seguir firme en sus sueños.

"No ha sido fácil desde que he sido un niño, pero una cosa que jamás he hecho es renunciar a mis sueños", escribió el nacido en Buin en su cuenta personal.

"Esto es mi lucha constante que me ha mantenido dando cada día más, nunca te canses de luchar porque esto te llevará a triunfar", añadió en un posteo junto a varias fotos con la camiseta del equipo más popular de Brasil.

El jugador chileno ha sido duramente criticado por la prensa y también por los hinchas de Flamengo luego de sus últimas presentaciones con el elenco carioca.