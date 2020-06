Medio argentino: Mauricio Isla es una debilidad para Román Riquelme

En Argentina cada vez están más expectantes ante la posibilidad de que el defensor chileno Mauricio Isla fiche en Boca Juniors, sobre todo después de que el miércoles se oficializara la salida del lateral chileno del Fenerbahce.

Es así como el medio trasandino Olé replicó la noticia sobre el fin del vínculo del seleccionado criollo con el cuadro turco y aseguró que el vicepresidente del conjunto xeneize, Juan Román Riquelme, rápidamente timó ya se habría contactado con el "Huaso".

"El defensor de 31 años, que ahora es jugador libre, es una debilidad para Juan Román Riquelme, quien ya lo llamó por teléfono para tentarlo y que se ponga la azul y amarilla", publicó el citado medio.

Además, resaltó que "hace algunos días, Isla dijo: 'Hasta ahora no sé dónde me voy a ir, hasta ahora no sé nada. Yo he tenido sólo una conversación con Boca Juniors y ellos me pidieron, pero hasta ahora no sé nada'".

Por último, Olé sostuvo: "Ahora, con el pase en su poder, el destino del futbolista de la Selección chilena estaría entre Boca y la Universidad de Chile, aunque habrá que ver qué le pesa más... ¿El llamado de Román o la pasión por la U?"