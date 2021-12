Capitán de Melipilla: Los jugadores que declararon nunca alegaron cuando les pagaron

Gonzalo Lauler, defensor y capitán de Deportes Melipilla, comentó sus sensaciones en medio de la sanción que tiene al club fuera del profesionalismo a la espera de la apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, y apuntó sus dardos contra quienes declararon contra la instutición.

"A Gino (Valentini) lo conozco desde Osorno y la verdad es que deja mucho que desear, pero no me puedo referir a cosas en las que yo no estaba envuelto (por la denuncia de dobles contratos). Él hizo sus descargos, llevó dos jugadores a declarar (por Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf), dos jugadores que supuestamente recibieron esos pagos 'en negro' y nunca alegaron cuando les pagaron. La explicación que queda es que estaban mojados por alguna parte, pero de verdad nunca los vi reclamar cuando cobraban. Ellos vieron su conveniencia, no sé cuál habrá sido el motivo que los llevó a irse en contra del club. Con Fuenzalida llegamos juntos, sé lo que consiguió y lo que Melipilla le permitió lograr. Eso no debiera olvidarlo, pero a veces la plata te lleva a esto. Yo tenía todo en orden, Melipilla siempre me cumplió en todo", expresó el defensor en diálogo con El Mercurio.

Lauler luego se refirió a lo que se está viviendo en la ciudad y con las otras partes del club.

"Lo que está pasando da impotencia y rabia. La gente está sufriendo, porque no sabe qué va a pasar. Con este fallo de expulsión están matando un club entero y están dejando mucha gente sin trabajo. Sentencian y liquidan un proyecto que no solo tiene que ver con el primer equipo. Esto es muy fuerte y te duele ver a las personas que trabajan en el club, a la gente del fútbol joven y a la gente del fútbol femenino, por ejemplo, sufriendo por algo que se está definiendo en un escritorio y no en la cancha. Es muy grave lo que está ocurriendo... No solo toca al plantel de honor, hay chicos que vienen de abajo, hay una ciudad detrás, sueños de niños, de gente esforzada que en este club busca un futuro mejor...todo eso está en el aire, todo está a punto de desaparecer", comenta Lauler.

"Nosotros entrenábamos en Santiago y muchos de los jugadores jóvenes que estaban en el primer equipo viajaban desde Melipilla y se venían con el utilero que vivía allá: los traía en la camioneta donde venía la utilería. Esos 'cabros' se levantaban a las cinco de la mañana para llegar a las ocho al lugar de entrenamiento en Santiago y la práctica empezaba a las nueve. Ese sacrificio tiene sueños que ahora quedan en nada. Por eso uno no entiende. Ojalá se tome la decisión más justa en la Segunda Sala", completó.