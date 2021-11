Gonzalo Sosa: Estoy capacitado para asumir el desafío si hay interés de un club más grande

El argentino Gonzalo Sosa, goleador de Deportes Melipilla, conversó este jueves sobre el revitalizador momento que arrastran en el Campeonato Nacional, el cual le ha ayudado también a perfilarse como uno de los mejores atacantes de la temporada.

En diálo con Al Aire Libre en Cooperativa, quien también es de los máximos artilleros del torneo hizo un positivo balance de su momento personal. "En lo que a mí respecta, uno como jugador busca estos momentos y hay que aprovecharlos. El fútbol del ascenso no es lo mismo que jugar en Primera División y en lo económico y deportivo uno tiene que buscar un crecimiento".

"Me siento preparado y capacitado para asumir cualquier tipo de desafío si hay un interés de algún otro club más grande. A mí me queda un año de contrato con Melipilla, y ellos conmigo se han portado espectacular, me he sentido muy bien tratado en estos tres años y estoy muy agradecido, pero si viene algo que sea beneficioso para mí y mi familia habrá que darle hacia adelante", agregó.

Sobre el alza que han tenido en los últimos cuatro triunfos obtenidos en línea, el delantero de 32 años comentó que: "Hemos hecho un trabajo grupal importante en cuanto a lo psicológico, entonces supimos gestionar las emociones en momentos donde la presión es mucha".

"Tuvimos claro que trabajando íbamos a salir de una situación complicada. Ahora tenemos una buena racha, pero faltan partidos todavía para cumplir el objetivo de conseguir la permanencia", apuntó.

"Al principio del torneo sacamos una buena cantidad de puntos, pero hubo altibajos y no se pudo mantener una regularidad. Creo que pecamos de la inexperiencia en la categoría, pero a mitad de año hicimos un balance con las cosas positivas y a mejorar, por eso trabajamos mucho la parte mental", subrayó respecto al desarrollo que han tenido en la temporada.