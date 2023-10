Amargo regreso de Messi: Inter Miami perdió con Cincinnati y se quedó sin playoffs

Cincinnati triunfó este sábado por 1-0 en su visita a Inter Miami y dejó al equipo de Lionel Messi oficialmente fuera de la carrera por acceder a los playoffs de la MLS.

El trasandino comenzó desde la banca, tras cuatro partidos como baja por una lesión sufrida con Argentina en el marco de las Clasificatorias. Todo el público esperó expectante el regreso al ruedo de la "Pulga", máxima atracción de su equipo y también del campeonato.

Messi tuvo su ingreso al minuto 55', en reemplazo del también argentino Tomás Avilés. Sin embargo, el "10" presenció en cancha el gol que a la postre liquidó a su escuadra.

Una conquista de Álvaro Barreal al minuto 78', aprovechando un rebote, certificó el fracaso del cuadro rosa, que ocupa la penúltima posición en la Conferencia Este de la liga y quedó a siete puntos del DC United, de momento último clasificado a falta de dos jornadas para el final.

Álvaro Barreal off the rebound to give @fccincinnati the lead late against Inter Miami. pic.twitter.com/DpZEQ2O01H