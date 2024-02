Diego Rubio fue oficializado como nuevo refuerzo de Austin FC en la MLS

El delantero chileno Diego Rubio fue oficializado este lunes como nuevo refuerzo de Austin FC en la MLS de Estados Unidos.

Rubio, de 30 años, estaba en la órbita de Colo Colo, club donde se formó, debido a que era agente libre, pero finalmente vivirá su tercera experiencia en la MLS.

Rubio llega a Austin FC tras cinco temporadas en Colorado Rapids; anteriormente, jugó por Sporting Kansas City. Su registro es de 55 goles y 35 asistencias en 171 partidos en la MLS.

Su contrato será hasta finales de 2024, con posibilidad de extener el vínculo hasta 2025.

"Diego es un goleador en la MLS y creemos que sus habilidades encajarán bien con el estilo de juego del equipo", declaró el español Rodolfo Borrell, técnico de Austin FC.

