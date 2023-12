Hugo Lloris dejará Tottenham con rumbo a la MLS

El portero Hugo Lloris dejará Tottenham tras 11 años y será nuevo jugador de Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS), donde será presentado en las próximas horas.

Según informó el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano, Lloris firmará por un año con la escuadra estadounidense, aunque con la posibilidad de extender su estadía allí.

🚨🇺🇸 Hugo Lloris to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties — told it’s permanent deal for Lloris who’s leaving Spurs after 11 years.



🟡⚫️ Understand Lloris will sign one year deal at LAFC plus options to extend for next years.



