Lionel Messi vivió su primer empate sin goles con Inter Miami en la MLS

El argentino Lionel Messi vivió este miércoles su primer empate sin goles desde que llegó a Inter Miami, en el duelo contra Nashville por una nueva fecha de la MLS.

El trasandino disputó todo el partido y terminó visiblemente molesto por el resultado, ya que Inter está igualado con el colista Toronto en la Conferencia Este, con 22 puntos, y complicado en la lucha por meterse a los playoffs de MLS.

En la última jugada tuvo una opción de peligro, pero fue rechazada por Elliot Panicco.

Big-time save by Elliot Panicco late to help @NashvilleSC secure a point late against Inter Miami. 🧤 pic.twitter.com/LMpcQpROsO

Messi había anotado o registrado asistencias en todos sus partidos con Inter Miami a la fecha, incluyendo la conquista de la Leagues Cup y la clasificación a la final de la US Cup.

Inter Miami tuvo su primer partido SIN MARCAR GOLES desde la llegada de MESSI 🤯



✅ 2-1 vs Cruz Azul

✅ 4-0 vs Atlanta

✅ 3-1 vs Orlando

✅ 4-4 vs Dallas

✅ 4-0 vs Charlotte

✅ 4-1 vs Philadelphia

✅ 1-1 vs Nashville

✅ 3-3 vs Cincinnati

✅ 2-0 vs New York

❌ 0-0 vs Nashville pic.twitter.com/j6wZ1qtjIl