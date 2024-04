Lionel Messi vuelve a la convocatoria del Inter Miami

Lionel Messi fue convocado por el entrenador del Inter de Miami, Gerardo Martino, luego de estar fuera de los últimos cuatro compromisos a raíz de una molestia muscular, que le privaron también de jugar por la Selección Argentina en la última fecha Fifa.

Messi dirá presente algunos minutos en el compromiso donde su equipo jugará de locoal ante el Colorado Rapids en el Chase Stadium este sábado 6 de abril a contar de las 20:30 por la Major League Soccer (MLS)

Aunque el principal objetivo es que “la pulga” llegue en óptimas condiciones al partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se jugará ante el Monterrey el próximo miércoles 10. Revancha que tiene con la obligación de ganar al equipo de las “garzas”, ya que en la ida los “rayados” ganaron por 2-1 en Estados Unidos, y como locales llegan con la primera opción de instalarse en las semifinales.

