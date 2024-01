Luis Suárez: Messi, Alba, Busquets y yo soñábamos con retirarnos en Barcelona

Luis Suárez tuvo su primera conferencia de prensa en Inter Miami durante la jornada inicial de pretemporada y repasó su reencuentro con Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, sus antiguos compañeros en FC Barcelona.

"No me imaginaba que fuéramos a estar otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mi".

El uruguayo además remarcó que "seguramente" todos se reunirán para ver la final de la Supercopa Española ante Real Madrid: "Ya saben por qué equipo hincharemos, desearle lo mejor al club y a alguno de los compañeros que hay ahí".

"Es lindo recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club (Barcelona), es otro de los motivos es reencontrarme con ellos. Trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos", añadió sobre la reunión de exblaugranas.

"Tenemos que soñar en grande y por qué no soñar con los cuatro títulos. Depende de nosotros, hay que demostrarlo dentro de la cancha", agregó sobre el 2024 con los de Miami.

“Una imagen que trae lindos recuerdos y que puede ilusionar a la gente.”



