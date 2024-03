[VIDEO] El insólito gol de 60 metros en remontada de Chicago Fire ante Montreal en la MLS

El estadounidense Kellyn Acosta convirtió un insólito gol desde 60 metros en el minuto 90+9', con el que Chicago Fire logró la remontada por 4-3 sobre Montreal en la MLS.

El remate, ayudado por el fuerte viento terminó sorprendiendo al portero rival, quien alcanzó a tocar el balón, pero no impidió que ingresara a la portería.

Revisa el gol a continuación:

Kellyn Acosta gets his 1st goal with us ❤️🔥



Securing our win over CF Montréal in stoppage time!#cf97 | #CHIvMTL pic.twitter.com/Rb8CxwStB8