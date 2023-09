[Video] Felipe Mora fue figura con gol y asistencia de lujo en triunfo de Portland

El delantero chileno Felipe Mora fue figura en el triunfo de Portland Timbers por 1-2 ante Austin FC en la jornada dominical de una nueva fecha de la MLS al sumar un gol y una asistencia.

El jugador formado en Audax Italiano apareció a los 39 para anotar la apertura de la cuenta con un tanto "de goleador" en plena área y tras un par de rebotes.

Luego, a los 64 el exgoleador de Universidad de Chile recibió un centro de la izquierda y con un pase de pecho dejó solo a Evander da Silva, quien aumentó.

Mira acá el gol y la asistencia.

Another look at Mora’s first half finish 💥 pic.twitter.com/B8yiuYUCqz

Can we talk about that chest assist from Felipe 😱

pic.twitter.com/PvLdULvBzf