AC Milan presentó al brasileño Lucas Paquetá como su nueva incorporación

AC Milan presentó a su nuevo refuerzo, se trata del brasileño Lucas Paquetá que llegó desde Flamengo de Brasil para la segunda parte de la temporada. La operación del volante de 21 años fue por 35 millones de euros con un contrato por cinco años.

"Estoy realmente intrigado por este desafío. Deseo agradecer al club y espero estar a la altura de la tarea", dijo el volante.

El director deportivo de AC Milan, el histórico Paolo Maldini, ve en Paquetá un jugador polifuncional: "Pensamos en él como un gran jugador. El puede jugar en diferentes posiciones. Necesita acostumbrarse al fútbol italiano y luego el entrenador decidirá ".

El joven sudamericano, que debutó en septiembre con la selección brasileña, llegó para darle más alternativas al técnico italiano Gennaro Gattuso, que vive un momento muy irregular junto a sus dirigidos.

