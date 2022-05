Antonio Rüdiger acordó un contrato con Real Madrid hasta 2026, según anticipó la prensa europea

El defensor alemán Antonio Rudiger dejará Chelsea tras no renovar su contrato para enrolarse gratis a Real Madrid hasta 2026, según lo que publicaron los principales medios deportivos europeos.

Es así como el periodista italiano y especialista en fichajes Fabrizio Romano dio por cerrado el acuerdo, asegurando que el zaguero ya se realizó las pruebas médicas para ser nuevo jugador "merengue" en la próxima temporada.

"Creo que a nadie dentro del club le gustó esta decisión de Antonio, pero tenemos que aceptarlo. La vida seguirá su curso sin él, lo importante es terminar como empezamos con Rudiger, al más alto nivel", aseguró Thomas Tuchel, técnico de Chelsea, luego que se confirmó la salida del defensor.

Según consignó Romano, Real Madrid anunciará oficialmente el fichaje de Rudiger una vez dispute la final de la Champions League ante Liverpool, programada para el próximo 28 de mayo.

