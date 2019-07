Holanda se convirtió en finalista del Mundial Femenino luego de tumbar a Suecia en el alargue

La generación dorada del fútbol femenino holandés logró su segunda final internacional consecutiva. Este miércoles, las "leonas" derrotaron por 1-0 a Suecia en un encuentro que se prolongó por 120 minutos en el Parc Olympique Lyonnais, y accedieron al partido por la copa del Mundial de Francia 2019, donde se citarán con las campeonas vigentes de Estados Unidos.

El primer tiempo contó con mayor protagonismo de las auriazules, que exigieron en al menos cuatro ocasiones las intervenciones de la arquera Sari van Veenendaal.

Si en la primera semifinal las selecciones de Estados Unidos e Inglaterra trataron de explotar sus registros ofensivos, este miércoles los equipos de Holanda y Suecia prefirieron ofrecer sus versiones más tácticas.

Ni una ni otra iniciaron el torneo con la exigencia de verse en la final, pero estando ese partido tan próximo resultó entendible su predisposición a minimizar errores.

Las fuerzas terminaron por nivelarse hacia el descanso y la segunda fracción se desarrolló bajó un constante suspenso.

El encuentro tomó rumbo sin remedio a la prórroga, donde las holandesas se quitaron el miedo. Al filo de los 100 minutos, Jackie Groenen, ejecutó un preciso derechazo a la red que dejó sin alternativas a la meta Hedvig Lindahl. A la mediocampista le debe Holanda su primera final en un Mundial.

Ahora, la vigente campeona europea se topará con un coloso: el equipo defensor del título es también el conjunto más laureado del certamen, merced a sus coronaciones en 1991, 1999 y 2015.

Este encuentro está programado para esto domingo a las 11:00 (15:00 GMT) y podrás seguirlo a través de la cobertura de AlAireLibre.cl.

