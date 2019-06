Marta Tejedor, ex DT de la Roja:"Endler no debe juzgar las decisiones de Letelier, no corresponde"

La arquera y capitana de la Selección chilena femenina, Christiane Endler, cuestionó la labor de José Letelier tras la eliminación en el Mundial de Francia, criticando la calidad de sus decisiones técnicas durante el certamen.

Los dichos de la golera de París Saint-Germain generaron una reacción en cadena y la ex entrenadora de la Roja, la española Marta Tejedor, reprobó a la referente por juzgar las determinaciones del actual timonel.

"No me gusta meterme en el trabajo de otro técnico. José Letelier tendría sus razones y Christiane no debe juzgar esas decisiones, no corresponde. Además, no sé si la experiencia hubiera alcanzado para hacer el tercero ante Tailandia", reconoció la adiestradora en diálogo con La Cuarta.

La hispana, sin embargo, destacó a la portera criolla por la inmensa actuación que tuvo en la cita planetaria: "Es una jugadora talentosa, inteligente, con un buen biotipo y un gran liderazgo. Esas condiciones las tuvo desde pequeña, pero ahora le ha agregado una madurez internacional que, sin duda, la tienen en lo más alto. Además, le quedan 4 ó 5 años al primer nivel".

Por último, sobre lo realizado por Chile en el Mundial, Tejedor sostuvo: "Vi que fue un equipo ultradefensivo, jugando a que no le hicieran goles. Aunque creo que Chile estuvo por donde se sabía que podía estar, de acuerdo a lo que había mostrado".