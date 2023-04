La FIFA le quitó a Perú la organización del Mundial Sub 17

La FIFA comunicó este lunes que despojó a Perú de los derechos para organizar el Mundial Sub 17 de 2023, que está programado para llevarse a cabo entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre.

"La Mesa del Consejo de la FIFA designará un nuevo anfitrión a su debido tiempo", señalaron desde el organismo internacional, que tomó su medida "ante la incapacidad del país anfitrión para cumplir con sus compromisos de completar la infraestructura requerida para organizar el torneo".

"A pesar de una relación de trabajo muy positiva entre la FIFA y la FPF, se ha determinado que ahora no hay suficiente tiempo para asegurar la inversión requerida y completar el trabajo necesario con el gobierno peruano antes de la fecha de inicio del torneo", agregaron.

Finalmente, el comunicado apunta que "la FIFA desea expresar su agradecimiento a la FPF por sus esfuerzos".

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF).

ES: https://t.co/9IE6RTWNLa

EN: https://t.co/TioowCyNQZ