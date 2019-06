Corea del Sur venció a un luchador Ecuador y es finalista del Mundial Sub 20

Corea del Sur venció 1-0 a su similar de Ecuador este martes por la semifinales del Mundial sub 20 de Polonia. El cuadro sudamericano realizó un buen compromiso pero no pudo batir el arco del equipo asiático que se medirá ante Ucrania en el partido definitorio.

El único tanto del compromiso fue obra de Jun Choi al minuto 39' tras un gol de jugada preparada del cuadro coreano.

Ecuador, que fue el equipo sudamericano que más lejos llegó en el torneo, tuvo un cometido donde pudo lograr el empate en más de una ocasión, pero la falta de finiquito y las grandes intervenciones del meta asiato Gwang-Yeon Lee, impidieron que eso sucediera.

Los dirigidos por Jorge Célico lucharán por el tercer lugar ante Italia el próximo viernes, mientras que Corea del Sur buscará el título ante Ucrania el domingo a las 12:00 horas.

