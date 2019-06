Mali dio el golpe y eliminó a Argentina en octavos de final del Mundial Sub 20 en Polonia

La selección de Mali dio el gran golpe este martes en el Mundial Sub 20 que se celebra en Polonia, tras eliminar a Argentina través de los lanzamientos penales, por 4-5, en un infartante duelo de octavos de final.

Después de una deslucida primera fracción, la emoción de los goles llegó en el complemento, con la apertura de la cuenta a Adolfo Gaich a los 49 minutos.

El conjunto africano no se rindió, a los 67' consiguió la igualdad, con anotiación de Abdoulaye Diaby, y presionó forzando la prórroga.

El alargue arrancó de la peor forma para Mali, pues el propio Diaby marcó un autogol para dar la ventaja a la albiceleste (91'), pero en el final, faltando segundos para que se consumara la victoria de los trasandinos, Boubacar Konte pilló desprevenida a la defensa sudamericana para anotar en la agonía el gol del empate (120+1').

En los penales, Mali, pese a la euforia del gol a último minuto, manejó la ansiedad y convirtió sus cinco disparos; Argentina, en cambio, tuvo un fallo, el de Tomás Chancalay, quedando abajo en el tablero y sin la posibilidad de avanzar a cuartos de final.

En la siguiente ronda, Mali enfrentará a Italia, que eliminó por 1-0 al anfitrión Polonia.

