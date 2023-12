Milad: FIFA confía que Chile tiene capacidad para organizar eventos de talla mundial

El presidente de la ANFP y la Federacion de Fútbol de Chile (FFCh), Pablo Milad, expresó su satisfacción por la elección de nuestro país para organizar el Mundial sub 20 de la FIFA en 2025.

"Es una noticia que nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país después del Mundial del '62, el Mundial Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub 17 de 2015. Estamos felices porque será en Chile, en nuestra tierra, donde jugarán los principales talentos que un año más tarde disputarán la Copa del Mundo 2026", señaló Milad en declaraciones divulgadas por la ANFP.

"Esto significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo de nuestro país y sentar las bases de una nueva realidad para el fútbol chileno. Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia", concluyó.

Por su parte, el timonel de la FIFA, Gianni Infantino, señaló en el sitio del organismo internacional: "Desde 1962, Chile ha organizado certámenes de la FIFA de gran nivel, incluido recientemente el Mundial sub-17 en 2015 (...) La experiencia del país en materia organizativa junto con la pasión de la afición chilena permitirán que las jóvenes promesas brillen sobre el terreno de juego".

Esto asoma como compensación, luego de que Milad anunciara que iban a buscar la organización de este evento tras la exclusión del Mundial adulto de 2030.