Director deportivo de PSG: Las negociaciones para la salida de Neymar han avanzado

El delantero brasileño Neymar no fue convocado en PSG para el partido de este domingo contra Nimes y las negociaciones respecto a su salida han avanzado pero todavía no hay ningún acuerdo, señaló este sábado el director deportivo del equipo, Leonardo de Araujo.

"Las conversaciones han avanzado. Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina", dijo en un encuentro informal con periodistas en el que no dio pistas concretas sobre la negociación.

El entrenador, Thomas Tuchel, añadió en conferencia de prensa que Neymar "sigue un poco lesionado" y no disputará el primer partido de PSG esta temporada porque no ha podido completar la semana de entrenamientos con el club.

El técnico alemán destacó que el jugador recibió un golpe este viernes y otro el sábado que no le permitieron acabar la sesión de la mañana y no quiso entrar en decisiones políticas de PSG en torno al delantero al considerar que hablar sobre la situación de Neymar no es su trabajo.

La presencia del brasileño en el equipo de este domingo era una de las principales incógnitas en un momento de plena especulación sobre su futuro.

Fuentes brasileñas citadas este sábado por el diario Le Parisien indicaron que las conversaciones con Real Madrid al parecer avanzan más rápido que con FC Barcelona, un detalle que Leonardo no desveló.