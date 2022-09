Neymar cargó contra el árbitro que lo amonestó por celebración: Me siguen perjudicando

La delantero brasileño de París Saint Germain, Neymar, criticó el jueves en redes sociales al árbitro del partido de Liga de Campeones ante Maccabi Haifa, Daniel Siebert, denunciando "una falta de respeto" después de haber sido amonestado por la celebración de su gol al final del partido.

Autor de la tercera diana de los parisinos, Neymar lo festejó, como lleva haciendo desde el inicio de temporada, haciendo una mueca y sacando la lengua.

"Falta total de respeto al atleta. Este tipo de cosas no puede pasar. Me sacan amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando", escribió en Twitter.

El brasileño también publicó un vídeo en Instagram en la que declara que "el futbol es cada vez más aburrido". "Me sacan una amarilla por una celebración, no es solo a mí pero no lo entiendo", añadió.