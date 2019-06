Neymar declaró ante la Policía ante acusación de violación y agradeció apoyo de la gente

El delantero de la selección brasileña Neymar declaró este jueves en una comisaría de Río de Janeiro por el supuesto delito cibernético en el caso de violación por el que una mujer lo acusó y a la salida del recinto policial agradeció a "todos" por el apoyo recibido tras el escándalo.

"Quiero agradecer todo el apoyo, por los mensajes que todo el mundo me mandó, a mis amigos, a todo el mundo que me está acompañando gracias por el cariño, decirles que me sentí muy amado y agradezco por ese cariño", dijo Neymar a periodistas después de casi de declarar durante casi dos horas a las autoridades.

El atacante del París Saint-Germain abandonó la comisaría en la Cidade da Policia, zona norte de Río de Janeiro, en compañía de su padre, de guardaespaldas y abogados y en medio de una multitud de periodistas y personas que desde la tarde se concentraron en el lugar para esperarlo.

La abogada Maira Fernandes, que representa a Neymar en su defensa, señaló que el jugador "prestó todos los esclarecimientos ante las autoridades, está tranquilo" y volvió a insistir en la "inocencia" del futbolista ante la acusación de violación interpuesta por la modelo Najila Trindade.

La estrella de la selección brasileña llegó a la comisaría en silla de ruedas y abandonó en muletas debido a la lesión sufrida en el tobillo la noche del miércoles durante el partido en el que Brasil venció por 2-0 a Catar en Brasilia y que marginó al delantero del equipo que participará en la Copa América.

El atacante fue llamado a declarar por la Comisaría de Represión de Crímenes Informáticos después de publicar el pasado sábado un vídeo en sus redes sociales en los que mostraba la conversación mantenida con la joven que le acusa de violación y agresión y en la que aparecen fotos íntimas de la misma, aunque levemente difuminadas.

Con el mensaje, el atacante quiso demostrar que la mujer mantuvo un trato normal después del encuentro sexual y, según él, supuestamente consentido que tuvo en un hotel de París el 15 de mayo, fecha en la que la mujer afirma haber sido violada y agredida, como lo informó en una denuncia ante una comisaría en Sao Paulo.

Tras la publicación del vídeo, que fue eliminado por el propio Instagram por violar las normas de la red social, las autoridades abrieron una investigación contra Neymar por crímenes virtuales.

En Brasil es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima, con una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel.

Ese tiempo de reclusión puede aumentar en caso de que la persona lo haya hecho por venganza o humillación, tras haber mantenido una relación sexual.

Además de declarar por el supuesto delito virtual, Neymar también deberá comparecer ante la comisaría especializada en violencia contra la mujer en Sao Paulo donde fue puesta la denuncia.

La modelo ofreció una entrevista al programa 'Conexao Reporter', del canal SBT, en la que admitió que viajó a París para mantener relaciones sexuales con el delantero, pero cambió de opinión en el último momento al ninguno tener preservativos y eso habría provocado la "agresión junto a violación" por parte de Neymar.