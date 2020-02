Neymar: "Messi es el mejor de la historia"

El delantero brasileño Neymar, jugador de París Saint-Germain, volvió a demostrar su admiración por el argentino Lionel Messi, al que no dudó en calificar como el "mejor de la historia".

"Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia", señaló en una entrevista concedida a la FIFA con motivo de su vigesimoctavo cumpleaños.

No obstante, el jugador de Barcelona no fue el único que recibió los elogios del astro brasileño, que aseguró que su compañero de equipo, el delantero francés Kylian Mbappé es "un fenómeno".

El brasileño, que no pudo jugar el encuentro de Liga que enfrentó el martes a PSG con Nantes por una lesión intercostal, aseguró no obsesionarse con los títulos individuales, como el The Best que otorga la FIFA, y en el que quedó tercero en las ediciones de 2015 y 2017.

Por otra parte, Neymar aseguró con relación a las posibilidades de PSG de ganar la ansiada Liga de Campeones, que ve al conjunto francés con "más confianza" que en temporadas anteriores.

"Noto un ambiente diferente, como con más confianza, y esto ayuda mucho en el día a día", concluyó Neymar que cumple este miércoles 28 años.