Neymar tiene decidido dedicarse al póker de manera profesional cuando se retire del fútbol

Tras la gran actuación que tuvo en la serie ante Bayern Munich por Champions, el futbolista brasileño Neymar reveló a qué quiere dedicarse cuando decida colgar los botines.

En diálogo con el medio francés CNews, la estrella de Paris Saint-Germain confesó que cuando se retire del fútbol, quiere incursionar en el Póker a nivel profesional.

"Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda", declaró el ex FC Barcelona al citado portal.

"Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más. Saber disfrutar del juego en sí y divertirse que es lo más importante", subrayó.

El gusto de Neymar por los juegos de apuestas aumentó durante el Mundial de Brasil 2014, debido a que vio a varios de sus compañeros jugar algunas partidas durante las concentraciones en medio del certamen.