PSG "borra" a Neymar de su tienda oficial

Tras haber sido el más alto precio del fútbol mundial gracias a lo que pagó Paris SG a FC Barcelona, el divorcio entre el elenco francés y el delantero brasileño Neymar parece sentenciado dado que este lunes se difundió un video de la tienda oficial del cuadro parisino y en el cual llama la atención que ya no se vende la 10 usada por el ex jugador de Santos.

Neymar se transformó en el ícono del equipo, pero en el video captado por un periodista brasileño de UOL Esporte de Brasil se muestra que ahora las principales vitrinas son ocupadas para exhibir camisetas de Kylian Mbappé, Edison Cavani o Marquinhos.

Este domingo, en el inicio de la Liga 1, el brasileño fue pifiado por los hinchas de PSG, quienes esperan que se vaya luego de su apoteósica llegada.

