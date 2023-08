Una mansión, flota de autos y un jet privado: Los lujos que convencieron a Neymar de irse a Al Hilal

El fichaje de Neymar en Al Hilal de Arabia Saudita sigue generando revuelo en el fútbol mundial y en las últimas horas se conocieron detalles de la tentadora oferta que motivó al brasileño a marcharse a Medio Oriente.

Según informó Calcio e Finanza, el elenco saudí ofreció todo tipo de lujos al formado en Santos, como una mansión de 25 habitaciones, una flota de automóviles de último modelo y un jet privado.

Villa da 25 stanze, parco auto, jet privato e la possibilità di "liberarsi" dal #PSG: così l’Arabia ha convinto #Neymar, oltre il contratto multimilionario https://t.co/0t8pSApzil pic.twitter.com/TN0j6fODDh — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 17, 2023

No obstante, uno de las máximas tentaciones era librarse de PSG, pagando la millonaria cifra que pedía el club, el que ya no quería al futbolista, pero no estaba dispuesto a dejarlo ir sin ganancias.

Por su parte, el astro sudamericano también quería cambiar de aires, ya que nunca lorgó ser la estrella del equipo y ganar algo importante, motivo por el que dejó FC Barcelona en 2017.