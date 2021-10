Bruno Barticciotto aclaró su molestia en duelo de Palestino con La Serena

El delantero de Palestino Bruno Barticciotto explicó por qué salió tan molesto de la cancha al ser reemplazado en el encuentro en que su equipo igualó 3-3 con Deportes La Serena en La Cisterna.

El jugador dejó su lugar en el minuto 85 por Juan Sánchez Sotelo y al llegar a la banca de suplentes pateó una botella y golpeó un asiento, descargando su rabia.

Más tarde, en sus historias de Instagram aclaró que la indignación fue por cómo se estaba dando el encuentro y no por la decisión de Patricio Graff de sustituirlo: "Por si acaso uno no se enoja por el cambio, sino que se enoja por cómo fue el partido, y la frustración por ir perdiendo, no por ser sustituido", escribió.

Sánchez Sotelo fue el autor del 3-3 definitivo.