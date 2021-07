Carlos Villanueva: La llave contra Colo Colo está abierta y estamos ilusionados con revertirla

Palestino afrontará este domingo el duelo de vuelta ante Colo Colo por los cuartos de final de Copa Chile con una desventaja de 3-2 en el global. Ante eso, fue Carlos Villanueva quien aseguró que en el elenco de colonia se sienten "ilusionados" con poder revertir la serie ante los albos.

En diálogo con Al Aire Libre En Cooperativa, el experimentado volante señaló acerca del partido que tendrán que: "Estamos bastante ilusionados con que podemos dar vuelta la llave, está totalmente abierta. Hay solo un gol de diferencia así que no lo vemos imposible si hacemos un buen partido".

"Hay que ir al Monumental con actitud de ganar el partido, solo eso. Colo Colo es un gran equipo y hacen de local, pero tenemos mucha convicción de que está la chance de llevarnos la clasificación", agregó.

De igual forma, el "Piña" se refirió al irregular arranque que tuvieron en este Campeonato Nacional, y de la opaca participación en Copa Sudamericana. "Nosotros conversamos en la interna y teníamos mejores expectativas de donde podíamos estar a esta altura de la temporada. Estamos en la búsqueda de ese rendimiento a como terminamos el torneo anterior, de tener mejorías en nuestro fútbol".

"En Copa Chile pasó que Colo Colo nos controló bien, tienen jugadores de mitad para arriba bastante veloces. Igual creo que hicimos un buen partido y la diferencia no fue tan grande, tuvimos chances antes de un gol de contragolpe que nos hacen, entonces son momentos que cambian el trámite del partido", apuntó.

Villanueva también tuvo palabras para el presente de su compañero Bruno Barticciotto, contando que: "Ha demostrado tener grandes condiciones. Él tiene mucha potencia y es muy fuerte, nosotros lo intentamos de ir guiando porque uno con los años aprende más del juego. En el día a día se junta con los más jóvenes, pero cuando entrenamos le intentamos de dar una palabra o un consejo que le ayude a mejorar en aspectos tácticos".

En otro ámbito, el formado en Audax Italiano se refirió a la figura de Ben Brereton y su impacto con la selección chilena, señalando que: "Dejó una impresión muy positiva, es una gran variante que tendrá la selección de ahora en adelante, tiene buenas cualidades y además es un jugador joven y sin duda va a seguir creciendo".

"Ojalá que se siga adaptando a lo que es la selección, al camarín, los compañeros y el tema del idioma que no es fácil. Eso también puede generar que tenga una versión mejor. Luis (Jiménez) me comentó que tiene buena técnica pese a su estatura, que puede jugar bien a ras de piso y que será una buena carta en ataque para el futuro", añadió.

Finalmente, habló de su propio presente en Palestino tras estar fuera de las canchas por lesión. "Estoy bien, ya pasé por una lesión que me tuvo dos meses fuera y la rodilla ya no me molesta. No tengo excusas para intentar al equipo a tener buenos resultados. El club me trata muy bien, estoy muy cómodo y se transmite la intención de poder pelear arriba y tener un objetivo claro".

"Queremos estar lo más arriba en la tabla. Ahora pensando en el futuro hay proyectos, con Jiménez está la idea de formar una dupla técnica. Yo tengo 35 años y me queda esta temporada y otra más de contrato en Palestino. De ahí veré si continuo jugando, depende del momento que esté, si no lo estoy pasando mal y si me siento un aporte al equipo", sentenció.