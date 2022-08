Costas tras ser oficializado en Bolivia: Voy a respetar el contrato, le di mi palabra a Palestino

Tras caer ante Colo Colo por 1-0, el entrenador de Palestino Gustavo Costas fue consultado por su ratificación como seleccionador de Bolivia para las próximas Clasificatorias, dejando en claro que su preocupación, hasta el cierre del Campeonato Nacional, son los tetracolores.

"No me gusta hablar mucho de eso porque ahora estoy en Palestino. Mi condición para ir era quedarme acá (hasta fin de temporada), porque más allá de que tengo un contrato y mi firma, tengo mi palabra dada a Palestino, como le dije a la Federación (boliviana)", dijo en conferencia de prensa.

"Hoy mi cabeza está acá. En estos dos meses y medio que quedan, el objetivo es tratar de llevar a Palestino lo más alto posible", agregó.

Respecto al duelo con los albos, Costas estuvo conforme con el juego de sus dirigidos, pero no con el resultado. "El empate hubiese sido lo más justo, porque fue un partido muy disputado. Hubo pocas ocasiones de gol en los dos arcos. Tenemos un plantel corto y jugamos de igual a igual al mejor equipo de la tabla. Estoy orgulloso, dejaron todo en la cancha", indicó.

"El objetivo es ganar la próxima fecha. El equipo recuperó lo que queríamos jugar, fuimos competitivos. Si no es por el VAR o los árbitros estaríamos más arriba hoy. Como Palestino no es el que vende no se nota tanto. Pero bueno, el objetivo es tratar de subir (en la tabla)", cerró.